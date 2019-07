Es war ein Tod, der Millionen Fans erschütterte: Am 4. März 2019 starb Beverly Hills, 90210-Star Luke Perry im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Er hinterließ zwei Kinder – den 22-jährigen Jack und die 19-jährige Sophie. Nun wollen Lukes Fans natürlich wissen, wie es seiner Familie geht. Auf Social Media gewährte Sophie bei einer Art Q&A-Runde vor Kurzem Einblicke in ihr Seelenleben.

"Ich bin okay. Danke fürs Nachfragen", antwortete Sophie auf eine Fanfrage via Insta-Story. "Ich würde mich selbst nicht als besonders tapfer oder stark bezeichnen, ich tue einfach mein Bestes. Ich habe all die Unterstützung der Welt und die beste Familie hinter mir, das macht das 'Tapfersein' um einiges leichter." Außerdem erklärte Sophie, dass die Schauspieler und die Crew der Serie Riverdale, in der Luke bis zu seinem Tod mitspielte, sie großartig unterstützen.

Einem Fan, dessen Vater selbst vor einigen Monaten gestorben war und der zu Sophie sagte, dass er zu ihr aufblicke, schrieb die 19-Jährige: "Dein Verlust tut mir so leid. Das bedeutet mir eine Menge. Ich versuche so gut es geht, damit klarzukommen, aber es ist das Schwerste überhaupt. Ich wünsche dir alle Kraft dieser Welt."

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seinen Kindern Jack und Sophie

