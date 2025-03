Leonardo DiCaprio erinnert an Treffen mit Luke Perry (†)

Leonardo DiCaprio (50) hat in der neuen Dokumentation "I Am Luke Perry" über seine Erfahrungen mit dem gleichnamigen Schauspieler Luke Perry (✝52) gesprochen. Während der Dreharbeiten zum Quentin-Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" traf Leonardo den ehemaligen Beverly Hills, 90210-Star zum ersten Mal. "Ich war sofort von seiner Freundlichkeit überwältigt. Es war unglaublich", sagte er in der Dokumentation. Luke, der im März 2019 im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls starb, hatte in dem Film eine Nebenrolle übernommen und den Schauspieler Wayne Maunder verkörpert.

Leonardo erinnerte sich daran, wie besonders es für ihn war, mit Luke zusammenzuarbeiten. "Ich war in meinen Teenagerjahren, als er als der neue James Dean galt, und jeder war verrückt nach ihm", erzählte er. Ihr erstes Treffen habe ihn zwar sprachlos gemacht, danach hätten sie aber lange Gespräche geführt. Die beiden Schauspieler tauschten sich über die 1990er-Jahre, ihr Leben in Los Angeles und ihre Karrieren aus. "Er war einfach eine unglaublich großzügige Persönlichkeit", schwärmte Leonardo weiter. Auch 2019, kurz nach Lukes Tod, ließ er auf dem roten Teppich verlauten, dass es eine Ehre gewesen sei, mit ihm zusammengearbeitet zu haben: "Er hätte kein großartigerer Mensch sein können. Sein Verlust ist wirklich tragisch."

Luke, der in den 1990er-Jahren mit seiner Rolle als Dylan McKay in "Beverly Hills, 90210" zum Teenieschwarm wurde, hatte nicht nur Hollywood, sondern auch sein Privatleben stets im Blick. Er war zweifacher Vater und hatte sich trotz seiner Berühmtheit den Ruf eines bodenständigen Familienmenschen bewahrt. Auch Leonardo, der seit seiner Kindheit in Los Angeles in der Filmbranche tätig ist, scheint von Lukes Freundlichkeit und Bodenständigkeit nachhaltig beeindruckt zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Perry bei einer Pressekonferenz 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige Anzeige