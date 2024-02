Brian Austin Green konnte Tod von Luke Perry nicht fassen

Er wollte es nicht wahrhaben. Brian Austin Green (50) hatte jahrelang gemeinsam mit Luke Perry (✝52) für die Serie Beverly Hills, 90210 vor der Kamera gestanden. Auch danach verband die beiden Schauspieler weiterhin eine tiefe Freundschaft. Doch im März 2019 machten tragische Neuigkeiten die Runde: Luke hatte einen Schlaganfall erlitten und starb wenige Tage später. Nun verrät Brian, dass er mit dem Tod seines Freundes nicht umzugehen wusste.

Als er erfuhr, dass sein Kollege einen Schlaganfall erlitten hatte, sei er der Überzeugung gewesen, dass Luke wieder gesund werden würde, wie er im Podcast "Getting Grilled with Curtis Stone" erzählt. Als er wenige Tage später von dessen Tod erfuhr, habe Brian es nicht glauben können: "Ein Teil von mir konnte nicht wirklich verarbeiten, dass das echt war. Ich habe ihm am Tag nach seinem Tod eine SMS geschickt. Nur weil ein Teil von mir dachte: 'Nein, er wird schon antworten. Er versteckt sich irgendwo. Oder es ist etwas passiert'", gesteht die TV-Persönlichkeit.

Rund ein halbes Jahr nach Lukes Tod erklärte Brian in einem emotionalen Interview mit RTL, wie schlimm ihn der Verlust seines Freundes getroffen hatte: "Für Fans der Show, das verstehe ich, fühlt es sich zurecht wie ein Verlust an und das sollte es auch. Aber der Verlust war für uns ganz anders als für sie. Sie verloren einen Schauspieler und eine Figur. Ich habe einen Bruder verloren."

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Getty Images Brian Austin Green, "Beverly Hills, 90210"-Darsteller

