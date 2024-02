Erinnerung an Luke Perry(†): Shannen Doherty weint auf Bühne

Luke Perry (✝52) bleibt unvergessen. Der Schauspieler hatte jahrelang in der Serie Beverly Hills, 90210 mitgespielt. Im März 2019 verstarb er jedoch ganz plötzlich, da er einen Schlaganfall erlitten hat. Bei seinen Serienkollegen und Fans löste das große Trauer aus. Der Schmerz sitzt noch immer tief. Shannen Doherty (52) kommen sogar bei einem Event die Tränen, als sie über ihren Kollegen Luke spricht.

Am Samstag fand in Orlando ein "Beverly Hills, 90210"-Panel statt, bei dem Shannen gemeinsam mit Jason Priestley (54) über ihren verstorbenen Kollegen sprach. Dabei brach die 52-Jährige in Tränen aus. "Ich reagiere sehr empfindlich, wenn jemand von Luke spricht, denn als jemand, der an Krebs erkrankt ist – und zwar an einem wirklich schrecklichen Krebs im vierten Stadium – dachte ich, dass ich als Erstes gehe. Als es dann Luke war, hat mich das wirklich aus der Bahn geworfen", gab Shannen ehrlich zu.

Sie selbst hat mit dem Krebs nach wie vor stark zu kämpfen. Kürzlich sprach sie in ihrem Podcast "Let's Be Clear" über ihre neue Brustkrebstherapie, die nur schleppend anschlägt. "Aber alles, was ich tun kann, ist, jeden Tag so positiv und hoffnungsvoll wie möglich zu leben, ihn anzunehmen und das Gefühl zu haben: 'Wow, ich darf heute wieder aufwachen. Was kann ich tun?'", betonte Shannen.

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

