Luke Perrys Tochter Sophie widmet Shannen Doherty süßen Post

Bei Beverly Hills, 90210 spielten Luke Perry (✝52) und Shannen Doherty (✝53) das Liebespaar Dylan und Brenda. Der spätere Riverdale-Darsteller starb schon 2019 und nun trauert Hollywood auch um die Charmed-Bekanntheit. Lukes Tochter Sophie (24) kannte die Kollegin ihres Vaters natürlich und drückt im Netz ihre Bestürzung über den Verlust aus. In Gedenken an die Schauspielerin teilt sie ein altes Foto des Serienpaares, das New York Post vorliegt. Darauf hält ihr Papa Shannens Perlenkette zwischen seinen Zähnen, während beide glücklich grinsen. Der Promi-Sprössling kommentiert das Bild mit einem weißen Herz-Emoji.

Die beiden verstorbenen TV-Stars verband eine besondere Freundschaft. In einer Diskussionsrunde, der People beiwohnte, berichtete Shannen Anfang des Jahres, wie schwierig sein Tod für sie wäre. "Ich reagiere sehr empfindlich, wenn jemand Luke erwähnt, denn als jemand, der an Krebs erkrankt ist – und zwar an einer wirklich schrecklichen Krebserkrankung im vierten Stadium – dachte ich, dass ich die Erste sein würde, die stirbt. Als es dann Luke war, hat mich das wirklich aus dem Konzept gebracht", gab die 53-Jährige ehrlich zu.

Sophie hatte nach dem Tod ihres Vaters Hilfe von seinen "Riverdale"-Kollegen erhalten. In einer Fragerunde auf Instagram hatte sie erklärt: "Jeder, Cast und Crew, ist so unterstützend und wunderbar gewesen. Ich liebe diese Leute." Mit manchen von ihnen hätte sie ein engeres Verhältnis, aber sie hätte sich auf die Unterstützung von allen verlassen können. Zu dieser Zeit hatte sie einen Freiwilligendienst in Malawi absolviert.

