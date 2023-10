Sein 57. Geburtstag: Tori Spelling vermisst Luke Perry (†52)

Für Tori Spelling (50) bleibt Luke Perry (✝52) unvergessen. Der Schauspieler war durch die Serie Beverly Hills, 90210 bekannt geworden. 2019 hatte seine Fans eine traurige Nachricht erreicht: Luke war an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Der frühe Tod des beliebten Darstellers hatte auch seine Kollegen entsetzt zurückgelassen. Am 11. Oktober hätte er seinen 57. Geburtstag gefeiert – und seine alte Freundin Tori vermisst ihn immer noch schmerzlich.

In ihrer Instagram-Story teilt Tori ein altes Foto mit Luke. "Es konnten eine Million Leute im Raum sein, aber er gab einem immer das Gefühl, der Einzige zu sein. Gutherzige Menschen sind eine seltene Spezies", erinnert sie sich an ihren Freund. Sie selbst kenne nur wenige gute Menschen, aber er sei definitiv einer von ihnen gewesen. An seinem Geburtstag stimmt das die 50-Jährige emotional: "Happy Birthday. Vermisse dich für immer."

Zuletzt war Luke in der Netflix-Serie Riverdale zu sehen. Und die widmete ihm 2021 einen letzten Tribut. In seiner Rolle als Fred Andrews hatte er noch einmal einen Cameo, nachdem auch sein Charakter den Serientod gestorben war. Sein Sohn Archie (KJ Apa, 26) träumte in der Szene, dass seine Eltern ein Foto von ihm und seinen Freunden zum Schulabschluss machen. "Archie, du bist mit der Schule fertig. Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag erleben würde", waren die emotionalen Worte seines Vaters.

