Jennie Garth kann Verlust ihrer Serien-Co-Stars kaum fassen

Jennie Garth (52) hat in ihrem Podcast "90210MG" mit Tori Spelling (51) über die tiefen Einschnitte gesprochen, die der Tod ihrer Beverly Hills, 90210-Kollegen Luke Perry (✝52) und Shannen Doherty (✝53) in ihr Leben gerissen hat. Während eines emotionalen Gesprächs gibt die Schauspielerin zu, dass sie zunehmend Angst vor ihrer eigenen Sterblichkeit habe. "Es könnte jederzeit einer von uns sein", erzählt Jennie voller Sorge. Der jüngste Verlust von Shannen, die nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstarb, habe diese Ängste noch weiter verstärkt.

Jennie und Tori erinnern sich beide aber auch liebevoll an ihre Zeit mit Luke und Shannen am Set der beliebten Teenie-Serie, die von 1990 bis 2000 lief. Das Ensemble der Serie blieb auch nach dem Ende der Dreharbeiten eng verbunden, obwohl Jennie zugibt, dass sie trotz Shannens jahrelangem Kampf gegen den Krebs schockiert von deren Tod war. "Es ist verrückt, dass es uns schockieren konnte, obwohl wir wussten, wie sehr sie kämpfte", erklärt sie weiter. Die Schauspielerin betont auch, wie viel sie von der früheren Charmed-Darstellerin darüber gelernt habe, für ihre Überzeugungen einzustehen, und dass sie immer noch von dem Mut ihrer verstorbenen Kollegin inspiriert wird.

Jennie und Tori planen, das Vermächtnis ihrer verstorbenen Freunde bei Fan-Veranstaltungen zu ehren. "Ich fühle, dass ich stark sein muss, um den Fans etwas zu geben, das sie tröstet, denn es hat uns auch getröstet, nach Lukes Tod zusammenzukommen", verrät die 52-Jährige im Podcast. Ihre Kollegin fügt hinzu: "Ich kann mir ein Leben ohne die Erfahrung, die wir zusammen gemacht haben, nicht vorstellen. Und ich würde diese Erfahrung mit niemand anderem als mit euch allen teilen wollen."

Die beiden erinnern sich auch an die Zeit, als Shannen ihre Krebsdiagnose öffentlich machte. Damals zeigten sich nicht nur Jennie und Tori tief betroffen, sondern auch ihre männlichen Kollegen. Jason Priestley (54) hatte in einem Interview gegenüber People angemerkt: "Sie und ich werden immer ein ganz besonderes Verhältnis haben. Mein Herz ist gebrochen." Diese emotionale Solidarität innerhalb der "Beverly Hills, 90210"-Familie schweißt sie bis heute zusammen.

Die langjährigen Freundschaften der Schauspieler existierten nicht nur vor der Kamera. Vor vier Jahren wurden Jennies und Toris ehemalige Kollegen Jason, Brian Austin Green (51) und Ian Ziering (60) bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Dieser erinnerte die Fans an die engen Bindungen, die während der Dreharbeiten entstanden sind und die auch Jahrzehnte danach noch Bestand haben. Die Freundinnen betonten, dass ihnen diese Verbindungen in schweren Zeiten Kraft geben.

