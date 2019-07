Die Sportler-Welt ist in tiefer Trauer – heute verloren sie einen bedeutenden Quarterback. Der amerikanische Football-Player Jared Lorenzen verstarb am dritten Juli für so viele ganz überraschend. Vier Jahre lang war er Teil des Teams der New York Giants – zog sich 2013 aus dem Geschäft zurück. In einem rührenden Statement gab seine Familie die schreckliche Nachricht heute direkt bekannt.

"Wir sind sehr traurig, bekannt geben zu müssen, dass Jared am dritten Juli verstorben ist", beginnt die Kundgabe, die die Familie mit Matt Jones vom Kentucky Sports Radio geteilt hat. Die Angehörigen bedanken sich vor allem für die ganzen lieben Nachrichten, bitten aber gleichzeitig aber auch um Privatsphäre. Woran der Sportler gestorben ist, ist bisher unbekannt: "Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen preisgeben", heißt es nur weiter.

Bekannt ist aber, dass der Quarterback Probleme sowohl mit dem Herzen, als auch mit den Nieren hatte. Das führte ebenfalls zu einer Gewichtszunahme. Anfang des Jahres soll er sogar noch angekündigt haben, abnehmen zu wollen, wie The Wrap schreibt.

Getty Images Jared Lorenzen, September 2000

Getty Images Jared Lorenzen, Oktober 2006

Getty Images Jared Lorenzen, 2008



