Hollywood ist in großer Trauer – einer seiner größten Komiker-Legenden ist heute im Alter von 90 Jahren verstorben. Arte Johnson wurde vor allem Ende der Sechziger mit der Comedy-Serie "Rowan & Martin's Laugh-In" bekannt – erhielt sogar einen Emmy. Hier erfreute er sich besonders in seiner Rolle als deutscher Soldat Wolfgang großer Beliebtheit. Nun verstarb der beliebte Schauspieler in einer Klinik in Los Angeles.

Laut The Hollywood Reporter sei dem Ableben des Komikers ein dreijähriger Krebskampf vorangegangen. Schon 1997 erkrankte er an einer schweren Leukämie, kämpfte sich aber ins Leben zurück. Dieses Mal seien die Blase und die Prostata betroffen gewesen. Doch die Tumorerkrankungen sollen nicht die Ursache für seinen Tod gewesen sein. Letzten Endes sei Arte an Herzversagen verstorben, gab die Familie bekannt.

Arte hinterlässt aber nicht nur in Hollywood eine große Lücke. Vor allem seine Frau Gisela, mit der er im Süden Kaliforniens lebte, und sein Bruder Coslough dürften nun in großer Trauer um ihren engen Vertrauten sein.

Getty Images Arte Johnson in "Rowan & Martin's Laugh-In"

Getty Images Arte Johnson, Februar 2003

Getty Images Arte Johnson, Mai 2009



