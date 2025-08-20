Heiner Lauterbach spielt mit Iris Berben in Liebeskomödie

Iris Berben (75) und Heiner Lauterbach (72) werden bald als Liebespaar auf der großen Leinwand zu sehen sein. In der romantischen Komödie "Ein fast perfekter Antrag", die laut Leonine Studios ab dem 26. Februar 2026 in die Kinos kommt, spielen sie die Hauptrollen. In dem Kinofilm treffen die beiden Schauspiellegenden zum ersten Mal als Paar in einer turbulenten Liebesgeschichte aufeinander. Heiner spielt den pedantischen Witwer Walter, der seine Zeit mit dem akribischen Bewerten von Restaurants verbringt. Während eines Besuchs trifft er seine ehemalige große Liebe Alice, gespielt von Iris, wieder. Doch damit beginnt ein turbulentes Abenteuer, bei dem Walter alles daransetzt, diesmal bei Alice Erfolg zu haben.

Für die humorvolle Inszenierung ist Starregisseur Marc Rothemund verantwortlich, der bereits mit Filmen wie "Mein Blind Date mit dem Leben" und "Wochenendrebellen" Kinobesucher begeisterte. Dieses Mal bringt er eine charmante Komödie über zweite Chancen und alte Flammen auf die Leinwand. Walter muss sich in Alice' Welt der Kunst beweisen, was ihn dazu bringt, sich als Gaststudent in ihrem Kurs einzuschreiben – sehr zum Missfallen der unabhängigen und freigeistigen Kunstprofessorin. Humorvolle Begegnungen mit jüngeren Kommilitonen und Walters unbeholfener Umgang mit der neuen Welt sorgen höchstwahrscheinlich für beste Unterhaltung. Ob Alice ihm schließlich eine zweite Chance gibt?

Die Zusammenarbeit von Iris und Heiner ist ein Highlight für ihre Fans, denn beide gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesichtern des deutschen Films. Während Heiner in Komödien wie "Willkommen bei den Hartmanns" begeistert hat, glänzte Iris in Werken wie "Der Spitzname" mit ihrem unverwechselbaren Charakter. Privat kennen sich die beiden schon lange und schätzen sich sehr, was sie nun erstmals auch auf der Leinwand in einer romantischen Komödie zeigen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Heiner Lauterbach und Iris Berben, Schauspieler

Getty Images Iris Berben im Mai 2025

Getty Images Heiner Lauterbach