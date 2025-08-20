"Herzliche Person": Romina Palm schwärmt von Hazels Nanny

Romina Palm (26) hat kürzlich ihre Begeisterung über die Nanny ihrer Tochter Hazel mit ihren Instagram-Followern geteilt. Die Influencerin schwärmte in ihrer Story offen von der warmherzigen Betreuerin, die seit der Geburt ihrer Tochter Teil ihres Alltags ist. "Unsere Nanny ist so eine herzliche Person. Zu sehen, wie viel Liebe sie für Hazel empfindet... Da geht mein Mama-Herz auf", verriet das Model voller Freude. Doch diese Unterstützung bedeutet keineswegs, dass Romina viel Zeit von ihrer Tochter getrennt verbringt – im Gegenteil.

Trotz des großen Vertrauens in die Nanny ist die Content Creatorin stets in der Nähe ihrer Tochter. "Ich bin fast immer dabei. Nicht weil ich es muss, sondern weil ich es will", erklärte sie weiter. Hazel, die vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickte, wird vom Model rund um die Uhr umsorgt. Es sei Romina wichtig, keinen der besonderen Momente im Leben ihrer kleinen Tochter zu verpassen. Die Nanny scheint dabei eine ideale Ergänzung zu sein, die nicht nur für Entlastung sorgt, sondern auch für ein liebevolles Umfeld.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Romina in einer Fragerunde auf Instagram ganz offen über die Unterstützung durch die Nanny gesprochen. Dabei machte das Model deutlich, wie wichtig ihr diese Entlastung im Alltag ist – gerade weil sie auf Zypern keine Freunde oder Familie vor Ort hat. "So kann ich mal in Ruhe duschen gehen, Videos aufnehmen, ins Fitnessstudio gehen und Zweisamkeit mit Christian haben", betonte sie damals.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Tochter Hazel, 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, 2025