TV-Moderatorin Charlotte Potts (39) leidet an Brustkrebs

Charlotte Potts (39) ist im TV vor allem für ihre Politik-Expertise bekannt. Nun meldet die Moderatorin sich mit sehr persönlichen Nachrichten bei Instagram zu Wort. In einem langen Post teilt sie ihre Krebsdiagnose mit ihren Followern. "Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf. Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, Harmloseres ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet. Ich hätte niemals damit gerechnet", erzählt Charlotte, offensichtlich emotional ergriffen. Als ihre Ärztin ihr die Krankheit mitteilte, sei ihr erster Gedanke gewesen: "Warum ich?" Und auch wenn die Medizinerin ihr erklärte, dass statistisch jede siebte Frau daran erkranke, sei der Schock groß gewesen.

Aufgeben will Charlotte aber ganz klar nicht. Für sie ging es direkt in die Behandlung, aber sie habe noch einen langen Weg vor sich: "Dann ging alles so schnell, dass kaum Zeit zum Nachdenken blieb. Schon hing ich am Tropf. Seit zwei Wochen läuft nun wöchentlich Carboplatin durch meine Venen – klingt edel, ist aber hartes Zeug und soll mich jetzt wieder gesund machen", erzählt die 39-Jährige weiter. Ihre Community wollte sie zu Teilen mit auf ihre Reise zur Genesung nehmen – als Journalistin sei es immerhin ihr Job, "zu beobachten, zu erzählen, zu beschreiben, wie es ist". Zudem glaube sie, dass es helfen könne, darüber zu sprechen: "Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Dinge leichter werden, wenn man sie teilt."

Charlotte gehört seit 2022 zum Reporterteam von ProSieben. Als Korrespondentin vor Ort berichtet sie über politische Themen aus Berlin. Zuvor moderierte sie das ZDF-Morgenmagazin. Rund 15 Jahre ist die gebürtige Münsteranerin als Journalistin tätig. Charlotte berichtete aber nicht nur über das politische Treiben in Deutschland. Für das ZDF war sie unter anderem Producerin des Auslandsstudios in Washington D.C. – als solche berichtete sie beispielsweise über die US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012 live vor Ort. Zudem war Charlotte von 2019 bis 2021 politische Korrespondentin in London. Sie berichtet sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts im August 2025

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts, deutsche Moderatorin

Instagram / charlotte_potts Charlotte Potts, politische Korrespondentin für ProSieben

