Auch Bill Kaulitz meldet sich nun zur Partynacht mit Jannik

Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) haben für Gesprächsstoff gesorgt: Am vergangenen Wochenende feierten der Tokio Hotel-Sänger und der Reality-TV-Star ausgelassen zusammen. Nun hat sich Bill im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Bruder Tom (35) moderiert, amüsiert zu den Gerüchten über die wilde Nacht geäußert. Humorvoll sagte er: "Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach."

Offenbar wollte der Musiker die Spekulationen rund um den Abend nicht zu ernst nehmen, denn er fügte lachend hinzu, dass er plane, das Rathaus in ein echtes Luxusanwesen umzubauen. "Und da ziehe ich dann ein", scherzte der 35-Jährige weiter. Mehr ließ er allerdings nicht verlauten, machte aber deutlich, wie sehr ihn die aufkommenden Schlagzeilen unterhalten hatten. "Ich habe mich köstlich amüsiert", verriet er mit einem Augenzwinkern im Podcast.

Jannik hatte sich bereits öffentlich auf Instagram zu dem Abend geäußert und verraten, dass die Party ein ganz besonderes Erlebnis für ihn war. Der Tokio-Hotel-Frontmann trat extra großzügig auf: Zu Janniks Geburtstag brachte er ihm als Überraschung eine Flasche Champagner mit. Der Realitystar zeigte sich beeindruckt von Bills Präsenz und schickte eine freche Botschaft an all jene, die den beiden nach der besonderen Nacht kritisch gegenüberstanden: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... Und jetzt f*ckt euch alle."

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

RTL Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

