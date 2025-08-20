Perrie Edwards reflektiert toxische Beziehung und neue Liebe

Sängerin Perrie Edwards (32) hat in einem Interview über eine schwierige Zeit in ihrem Leben gesprochen. Während eines Auftritts im Podcast "We Need To Talk" enthüllte die Little Mix-Künstlerin, dass sie einst in einer toxischen Beziehung gefangen war, die sie an ihrer Zukunft in der Liebe zweifeln ließ. Perrie, die mittlerweile mit dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32) verlobt ist, erinnert sich, dass ihre erste Liebe sie glauben ließ, dass toxisches Verhalten normal sei. "Ich dachte, so fühlt sich Liebe an. Ich wollte danach keinen neuen Partner kennenlernen, weil ich diese Schmerzen nicht nochmal durchmachen wollte", erzählte sie im Podcast. Doch Alex habe ihr gezeigt, dass Beziehungen auch anders laufen können.

Perrie begeisterte sich im Gespräch für die gelassene und reife Art ihres Verlobten, die völlig gegensätzlich zu ihren bisherigen Erfahrungen ist. Die Musikerin beschrieb, dass seine besonnene Reaktion auf ernste Themen sie zunächst überraschte. "Er ist so reif und ruhig. Und wenn ich dachte, er würde sich aufregen, hat er mit einer Gelassenheit reagiert, die mich völlig aus der Bahn warf", schilderte sie. Alex und Perrie verlobten sich 2022 und teilen seitdem nicht nur den Alltag, sondern auch die Verantwortung für ihren gemeinsamen Sohn Axel, der ihr Leben zusätzlich bereichert.

Der Weg zur Liebe war für Perrie nicht immer einfach, doch Alex brachte frischen Wind in ihr Leben. Ihre ehrlichen Worte zeugen von einer bemerkenswerten Entwicklung, die sie auch durch Therapien und Selbstfindung erlangte. Erste Zweifel an Alex überwand sie auf ihrem eigenen Weg – sogar mit humorvollen Momenten. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihm ihre Liebe gestehen wollte, während sie nachts eine Bratpfanne für Pancakes mit sich trug, um ihn zu beeindrucken. "Es war chaotisch, aber wunderschön", sagte sie. Mit Alex, der für sie Stabilität und Gelassenheit in den Beziehungsalltag bringt, scheint sie auch die Schatten der Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen zu haben.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Musikerin

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn