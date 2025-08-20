So fanden Justyna und Adrian "Prominent getrennt"-Treffen

Justyna Pralina und Adrian Loevenich treffen in der aktuellen Staffel der Realityshow Prominent getrennt aufeinander. Obwohl die beiden nach ihrer Trennung im September 2024 getrennte Wege gegangen waren, kämpfen sie nun als Team um die begehrte Gewinnsumme. Für Justyna war das Wiedersehen jedoch alles andere als erfreulich. "Nein, gefreut habe ich mich nicht. Eine Aussprache gab es schon öfter, nur leider ohne Ergebnis", betonte sie im Interview mit Promiflash.

Für sie sei ein weiterer Klärungsversuch unnötig gewesen: "Wenn er mir immer wieder zeigt, dass er keine Einsicht hat und sein Verhalten nicht ändert, dann bringt auch das hundertste Gespräch nichts." Adrian hingegen zeigte sich zunächst optimistischer und setzte viele Hoffnungen in das Wiedersehen: "Ja, ich habe mich anfangs schon gefreut, sie wiederzusehen. Eine Aussprache, so wie ich sie mir gewünscht habe, hat leider nicht stattgefunden."

Dass Adrian während der Show noch Hoffnungen auf ein Liebescomeback hatte, machte er bereits kurz nach seinem Einzug in die Villa der Verflossenen deutlich. In der siebten Folge "Prominent getrennt" öffnete der TV-Star vor seiner Mitstreiterin Laura (25) sein Herz: "Ich habe ja noch Gefühle für sie. Ich bin kein Mensch, der das einfach wegwirft. Ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch", gab er offen zu. Die Trennung schien ihm nach wie vor schwer zuzusetzen. Für die Influencerin war das Kapitel hingegen längst beendet. Auf die Frage, ob sie ebenfalls noch Gefühle für Adrian habe, reagierte sie nüchtern: "Nee, ich würde nicht sagen, dass ich noch Gefühle habe."

Instagram / adrianloevenich Justyna Pralina und Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Bekanntheiten

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

RTL Justyna Pralina und Adrian Loevenich bei "Prominent getrennt"

