Twenty4Tim plant Geburtstagsfeier: Das ist der Dresscode

Social-Media-Star Twenty4Tim (24) hat es wieder getan: Für seinen diesjährigen Geburtstag am 14. September plant er eine Party der Superlative und setzt dabei auf das ausgefallene Motto BWE – Big Wig Energy! Der Dresscode ist eindeutig: Jeder Gast muss eine extravagante Perücke oder eine Haarverlängerung tragen. Wer damit nicht dienen kann, darf auch zu Farbhaarspray oder einem außergewöhnlichen Styling greifen. "Falls aus 'tragischen' Gründen ein Gast keine Perücke tragen kann, akzeptiere ich auch ein Farbhaarspray oder ein krasses Styling", schrieb der Influencer in einem humorvollen Instagram-Reel und setzte damit klare Vorgaben für den XXL-Abend.

Dass Twenty4Tim nicht nur seine prominentesten Freunde, sondern auch 20 Menschen aus seiner Community zu seiner Feier einlädt, sorgt online schon jetzt für Begeisterung. Die Auserwählten können sich auf ein Event der Extraklasse freuen, das garantiert keine Wünsche offenlässt. Es bleibt unklar, wie genau die Verlosung ablaufen wird, aber mit dieser exklusiven Geste zeigt Tim einmal mehr, wie wichtig ihm der Kontakt zu seinen Fans ist. Sein IG-Reel, das den Dresscode verrät, wurde bereits tausendfach kommentiert und geteilt. Die Vorfreude auf das Event könnte kaum größer sein.

Tim ist bekannt dafür, jede Gelegenheit zu nutzen, um ein echtes Highlight daraus zu machen. Schon in der Vergangenheit hat er mit kreativen Einfällen und ausgefallenen Outfits seine Community immer wieder begeistert. Als Social-Media-Phänomen steht er für eine bunte und schrille Lebensart, die auch bei seinen Fans großen Anklang findet. Freunde und Wegbegleiter betonen oft, wie viel Mühe sich der Kölner für seine Projekte gibt. Sein 25. Geburtstag verspricht zweifellos, ein weiterer unvergesslicher Meilenstein in seinem aufregenden Leben zu werden – besonders, weil er zu dem Event insgesamt 300 Leute einladen möchte.

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

Instagram / twenty4tim Twent4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Social-Media Star