Technik: So bereitet sich Thorsten Legat auf Hype-Kampf vor

Thorsten Legat (56) wird am 4. Oktober beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" in Oberhausen in den Ring steigen. Der ehemalige Fußballprofi hat sich intensiv auf den Kampf vorbereitet, wie er nun im Promiflash-Interview verriet. "Ich habe schon vor Wochen mit meinem Training angefangen – ich habe mich hauen lassen, bin viermal schlafen gegangen", erklärte Thorsten. Verschiedene Gewichtsklassen mit Gegnern von bis zu 120 Kilogramm können ihm dabei offenbar nichts anhaben. Sein Fokus liegt ganz klar auf der Technik: "Darauf kommt es an – wie genau und präzise der Schlag ist."

Thorsten schöpft Selbstbewusstsein aus seiner jahrelangen Erfahrung. Seit 52 Jahren praktiziert er Kampfsportarten und kennt die Höhen und Tiefen dieses Bereichs nur zu gut. "Ich weiß, wie scheiße es sich anfühlt, wenn du als Verlierer rausgehst. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn du verprügelt wirst", erinnerte er sich im Gespräch mit Promiflash. Dennoch bleibt er kämpferisch und zuversichtlich: "Doch eins ist ganz gleich: Ich bin kein Hellseher. Ich stehe immer wieder auf, man muss mich totschlagen", stellte er klar. Mit einer solchen Einstellung geht er hoch motiviert in die Vorbereitung.

Seit seinem Abschied aus der Fußballwelt hat Thorsten immer wieder erfolgreich neue Herausforderungen gesucht. Im Reality-TV wurde er mit seiner direkten Art und körperlichen Leistungsfähigkeit schnell zu einem der bekanntesten Gesichter. Seine Teilnahme an Wettkämpfen und Formaten, die körperliche Höchstleistungen erfordern, zeigt, wie wichtig ihm Sport und Fitness auch heute noch sind. Mit diesem Ehrgeiz und seiner Disziplin will er auch im Ring von "The Ultimate Hype" überzeugen – und beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

