"TV Total" feiert starkes Comeback nach Sommerpause

TV Total ist zurück und begeistert bei ProSieben mit einem starken Auftakt nach der Sommerpause, wie DWDL berichtet. Die Kultshow sicherte sich ganze 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was sie zur zweitbesten Ausgabe des Jahres 2025 macht. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen schnappte sich ProSieben mit einem Anteil von 10,7 Prozent sogar die Marktführerschaft zur Sendezeit. Insgesamt schalteten 1,07 Millionen Zuschauer ein, als Moderator Sebastian Pufpaff (48) das Publikum in gewohnter Manier unterhielt.

Doch das war nicht alles, denn Sebastian blieb direkt weiter auf Sendung: Im Anschluss debütierte sein neues Format, der TV Total Stand-up Club. Dieses hatte aber mit 0,75 Millionen Zuschauern nur einen Teil des "TV Total"-Publikums halten können. Und auch die Wiederholungen von "TV Total" waren weniger erfolgreich. Während ProSieben mit seinem Programm die Tagesmarktführung knapp verpasste, konnte sich dafür Vox überraschend durchsetzen. Mit alten Ausgaben von "Hot oder Schrott" erzielte der Sender Spitzenwerte.

Fans der neuen Stand-up-Show dürfen sich zudem freuen: Wie Quotenmeter berichtet, sind noch zwei weitere Episoden für den "TV Total Stand-up Club" geplant. Neben Sebastian, der durch den Abend führt, waren in der ersten Ausgabe bereits Comedy-Größen wie Atze Schröder (59) und Özcan Cosar (44) auf der Bühne. Das Konzept erinnert stark an die beliebte "Quatsch Comedy Show", in der verschiedene Komiker das Publikum zum Lachen bringen.

Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV Total Stand-up Club" 2025

Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator

Joyn / Steffen Z. Wolff Atze Schröder, "TV Total Stand-up Club", 2025

