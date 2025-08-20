Vor Krebs-OP: Olivia Munn hatte rührenden Moment mit John

Olivia Munn (45) hat auf Instagram ein bewegendes Video geteilt, das einen intimen Moment mit ihrem Ehemann John Mulaney (42) zeigt. Der Clip wurde im Mai 2023 aufgenommen, unmittelbar bevor die Schauspielerin zur ersten von fünf Operationen im Kampf gegen den Brustkrebs in den OP-Saal geschoben wurde. Zu sehen ist Olivia, die in ihrem Krankenhausbett liegt, während John, mit einer Maske bedeckt, ihre Hände hält. In einer herzzerreißenden Geste berührt er ihr Gesicht und die beiden pressen ihre Stirnen aneinander. Die Schauspielerin teilte diesen innigen Augenblick nun, um auf den Welt-Brustkrebs-Forschungstag aufmerksam zu machen.

In ihrer Botschaft betonte Olivia die immense Bedeutung der Brustkrebsforschung. Sie sprach darüber, wie ihre eigene Krebserkrankung sie dazu bewogen habe, sich für die Finanzierung von Forschungsarbeiten noch stärker einzusetzen. Dank dieser Fortschritte steht die "The Newsroom"-Darstellerin derzeit unter Hormontherapie, eine Behandlungsmethode, die erst vor 20 Jahren entwickelt wurde. Gemeinsam mit Organisationen wie der Susan G. Komen Foundation und der American Cancer Society setzt sie sich für die Heilung und weitere Verbesserungen der Behandlung ein. Olivia ermutigte ihre Fans außerdem, einen Risikotest auf Brustkrebs zu machen, der ihr Leben rettete, nachdem sie erfahren hatte, dass sie ein hohes Risiko trug.

Bereits im vergangenen Jahr entschied sich Olivia, ihre Geschichte öffentlich zu thematisieren und ihre, nach einer Reihe schwieriger Operationen entstandenen Narben, offen zu zeigen. Gegenüber People erklärte sie, dass sie ihre Narben als Symbol für ihren harten Kampf ansieht und diese mit Stolz trägt. "Diese Narben bedeuten, dass ich gekämpft und gewonnen habe. Sie sind der Beweis dafür, wie hart mein Kampf war. Sie zeigen, dass ich noch hier bin", gab die 45-Jährige zu verstehen. Heute gilt Olivia wohl für viele als Vorbild für Mut und Stärke.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn im Mai 2023

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn, Ehepaar

IMAGO / Avalon.red Olivia Munn, Schauspielerin

