James Jennings hat sein Glück gefunden! Doch Amors Pfeil traf ihn nicht etwa während seines Aufenthalts auf Temptation Island Anfang des Jahres, als er die Treue der Paare auf die Probe stellte. Erst nach seiner Rückkehr in die Normalität lernte er der Influencerin Laura Lucie kennen und ist seit Kurzem mit ihr liiert. Was die Beauty über James' Teilnahme an dem außergewöhnlichen Flirt-Format denkt, verriet sie nun im Promiflash-Interview.

Die Blondine hatte die Sendung eigentlich gar nicht auf dem Schirm, doch James erzählte ihr ganz offen von seiner Reality-TV-Erfahrung. Er zeigte ihr sogar einige von seinen Szenen, was seine Auserwählte aber nicht abschreckte. "Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von solchen Formaten, sehe das aber auch nicht negativ – schließlich kam er in der Sendung ja auch positiv und sympathisch rüber", stellte Laura Lucie gegenüber Promiflash klar.

Die Beziehung zwischen den beiden Social-Media-Stars ist noch sehr frisch, wie James erst kürzlich in einem Gespräch mit Promiflash deutlich gemacht hatte: "Wir kennen uns schon seit ein paar Monaten, offiziell zusammen sind wir erst seit der Fashion Week in Berlin", verriet er.

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, Reality-Star

Instagram / laurralucie Laura Lucie, Influencerin

Instagram / laurralucie James Jennings mit Freundin Laura Lucie

