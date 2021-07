Sind zwischen Katharina Kock (23) und James Jennings schon die magischen drei Worte gefallen? Vor wenigen Monaten gab es bereits erste Hinweise, dass die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller offenbar mehr als nur gute Kollegen sind. Vor wenigen Tagen machten sie es dann endlich offiziell: Sie sind tatsächlich ein Paar – und überglücklich miteinander. Doch haben sie sich auch schon "Ich liebe dich" gesagt?

Im Promiflash-Interview verriet der einstige Temptation Island-Single James nun: "Klar sind bei uns die Worte 'Ich liebe dich' schon gefallen. Es fühlt sich komplett richtig an." Seine Liebste sieht das ganz genau so. "Und dann brauche ich keine sechs Monate, um jemandem zu sagen, dass ich ihn liebe", fügte die 23-Jährige hinzu.

Gefunkt hat es zwischen den beiden an einem gemeinsamen Abend mit James' Freunden. "Seitdem haben wir so gut wie jeden Tag miteinander verbracht", erzählte Katharina. Laut James seien sie von Anfang an auf einer Wellenlänge gewesen: "Es war Liebe auf den ersten Blick."

„Berlin – Tag und Nacht“ – montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / jamesjennings_offiziell Katharina Kock und James Jennings

Anzeige

Instagram / katharinakock Katharina Kock, TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de