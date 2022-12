James Jennings äußert sich zu Katharinas neuer Beziehung

James Jennings äußert sich zu seiner Ex! Der Berlin - Tag & Nacht-Star gab 2021 bekannt, dass er seine Kollegin Katharina Kock (24) datet. Die beiden waren auch ziemlich happy – doch mittlerweile sind sie wieder getrennt. Die Laien-Darstellerin machte sogar auch schon bekannt, dass sie wieder vergeben sei. Doch was sagt James jetzt zu der neuen Beziehung seiner Ex?

Auf Instagram fragte ein Fan den Berliner, was er davon hält, dass Katharina wieder einen Freund hat. "Ich möchte nicht schlecht über sie reden", stellte James zunächst klar. Von der Beziehung sei er aber dennoch überrascht gewesen: "Ich gönne es ihr, aber ich finde es auf jeden Fall ein bisschen krass und sehr schnell. [...] Und was ich noch krass finde, ist, dass sie mal behauptet hat, [...] dass sie endlich weiß, was Liebe ist, das hat sie bei mir auch schon gesagt", wetterte er weiter. Zum Schluss machte er aber noch mal deutlich: Er sei nicht eifersüchtig oder neidisch.

James selbst zeigte sich erst im November mit einer Neuen an der Seite: Auf einer Filmpremiere knutschte er mit Jazzy Gudd (33)! "James und ich kennen uns ja schon etwas länger, haben aber jetzt erst irgendwie mitbekommen, dass wir uns schon ziemlich toll finden. Mal schauen, was draus wird, wir wollen uns da auch keinen Druck machen", plauderte die BTN-Bekanntheit gegenüber Promiflash danach aus.

Instagram / katharinakock Katharina Kock und James Jennings in Berlin

Instagram / katharinakock Katharina Kock, Laiendarstellerin

Getty Images James Jennings und Jazzy Gudd im November 2022 in Berlin

