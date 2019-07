So schnell kann es gehen! Im Frühjahr war James Jennings noch bei Temptation Island zu sehen. In der außergewöhnlichen Kuppelshow stellte er die Beziehung anderer Paare auf die Probe – jetzt schwebt der sympathische Barkeeper aber selbst im Liebesglück. Das offenbarten der Erlangener und seine Laura Lucie kürzlich mit einem ersten Pärchenschnappschuss. Doch wie frisch ist die Liebe der beiden Influencer?

Gegenüber Promiflash klärte James nun auf, wie es zu ihrer Liaison kam: "Ich habe sie auf Instagram angeschrieben und ein paar Tage später haben wir uns zufällig in einer Bar in Nürnberg getroffen." Aus ein paar Drinks wurde dann irgendwann mehr. Der Zeitpunkt des jetzigen Liebes-Coming-outs markiere auch den eigentlichen Beginn ihrer Beziehung. "Wir kennen uns schon seit ein paar Monaten, offiziell zusammen sind wir erst seit der Fashion Week in Berlin", machte der Tattoo-Fan deutlich. Dieses Event endete am vergangenen Sonntag und vor dem Wahrzeichen der Hauptstadt, dem Brandenburger Tor, entstand dann auch James und Lauras Web-Beitrag.

Die beiden Oberfranken sind allerdings nicht die Einzigen, die sich über diese Neuigkeit freuen. Auch die Netzgemeinde der Social-Media-Stars ist total aus dem Häuschen. "Es gab nur positive Reaktionen. Ich selbst bin überrascht, dass die Reaktionen so positiv sind", verriet James begeistert.

Instagram / laurralucie Laura Lucie, Social-Media-Star

Instagram / laurralucie James Jennings mit Freundin Laura Lucie

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, Ex-Kuppelshow-Teilnehmer

