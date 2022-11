Red-Carpet-Kuss: James Jennings und Jazzy Gudd erklären sich

Was war denn da jetzt los? James Jennings und Jazzy Gudd (33) sorgten am Donnerstag für einige Fragezeichen bei ihren Fans: Am Donnerstag küssten die beiden Berlin –Tag & Nacht-Stars sich leidenschaftlich auf einer Filmpremiere. Das sorgte aber für ordentlich Verwirrung, denn eigentlich ist der Schauspieler seit 2021 mit Katharina Kock (24) zusammen – von einer Trennung war bislang nie die Rede. Nun kommentierten Jazzy und James die Angelegenheit gegenüber Promiflash!

"James und ich kennen uns ja schon etwas länger, haben aber jetzt erst irgendwie mitbekommen, dass wir uns schon ziemlich toll finden. Mal schauen, was draus wird, wir wollen uns da auch keinen Druck machen", plauderte Jazzy im Promiflash-Interview aus. Das sah James ähnlich – die beiden würden sich sehr mögen. Genaue Pläne für die Zukunft könne er jetzt aber noch nicht machen: "Wir können bezüglich zukünftigen zwischenmenschlichen Beziehungen leider noch nichts sagen… Wir sind selber gespannt."

Aber was sagt eigentlich James' vermeintliche Freundin Katharina zu der ganzen Sache? Noch meldete sich die Laiendarstellerin nicht zu Wort. Bleibt abzuwarten, ob die beiden TV-Stars noch ein Update bezüglich ihrer Beziehung geben werden.

Instagram / katharinakock Katharina Kock und James Jennings in Berlin

Getty Images James Jennings und Jazzy Gudd bei der "1899"-Premiere in Berlin

Sonstige Katharina Kock und James Jennings

