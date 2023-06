Was passiert hinter den Kulissen von "Temptation Island"?

Das sehen die Zuschauer nicht! Bei Temptation Island testen Paare zwischen heißen Verführern ihre Treue zueinander. Jeder Kuss und jedes Fremdgehen wird aufgezeichnet und landet direkt in der anderen Villa und natürlich auch beim Publikum zu Hause. Doch was sehen die Zuschauer eigentlich alles nicht? Ein ehemaliger "Temptation Island"-Verführer packt jetzt aus, was hinter den Kulissen der beliebten Reality-TV-Show so alles passiert.

James Jennigs war 2019 Verführer auf der Insel der Versuchung. Damals knisterte es zwischen ihm und Christina Dimitriou (31), die damals ihre Beziehung zu Salvatore Vassallo testete. Im Interview mit Bild erzählt der 27-Jährige, dass alle Verführer vor Beginn der Dreharbeiten eine Packliste für die Motto-Partys bekommen. "Wir konnten uns aber auch an einem Fundus bedienen, wenn mal einer kein passendes Shirt für eine Party dabei hatte oder so", erinnert er sich. Doch um überhaupt Verführer werden zu können, muss man vorher ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Dabei sei er auch gefragt worden, ob er Sex vor der Kamera haben würde. Darauf habe er geantwortet: "Ich habe damals gesagt, dass ich es nicht verneinen würde. Schließlich gibt es ja immer noch Methoden, wie man sich dabei verstecken kann."

Was die Zuschauer auch nicht sahen: Gelegentlich befanden sich auch Produktions-Mitarbeiter in der Villa. "Wir hatten diese Mikros um und die liefen über Batterie. Das heißt, dass jeden Morgen die Mitarbeiter zu uns kamen und die Batterien ausgetauscht haben", weiß James noch genau.

