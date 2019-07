Ihr Mini-Bäuchlein gibt den Fans zu denken! Erst vor wenigen Monaten hatte Model Belle Lucia im Netz verkündet, dass sie und ihr Partner zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem gibt sie ihren 1,4 Millionen Followern regelmäßig Updates in Form von süßen Babybauch-Fotos. Mittlerweile hat die junge Frau den siebten Schwangerschaftsmonat erreicht: Doch ihre Wölbung ist noch immer kaum zu erkennen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 24-Jährige am Montag ein Foto, das sie in Unterwäsche zeigt, und bat ihre Community Tipps abzugeben, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Doch das Geschlecht wurde bei dem Beitrag glatt zur Nebensache, denn die Fans hatten nur Augen für Belles durchtrainierten Body. Viele können gar nicht glauben, dass der Webstar schon im siebten Monat schwanger sein soll. "Ich bin echt total fasziniert, wie klein dein Bauch ist. Ich kann nicht glauben, wie unterschiedlich Körper sein können", "Bist du sicher, dass du in der 27. Woche bist?" oder "Du hast echt kaum zugenommen", schrieben die User in den Kommentaren.

Kurz zuvor hatte die werdende Mama allerdings verkündet, dass sie bereits zehn Kilogramm zugenommen habe. Dass ihr Bauch trotzdem noch sehr flach ist, liegt vermutlich an ihrer Muskulatur. Auch die deutsche YouTuberin Bibi Claßen (26) war zu Beginn ihrer Schwangerschaft noch sehr schmal. Ihre Gynäkologin habe sie daraufhin aufgeklärt: "Dadurch, dass meine Bauchdecke einfach so hart war, ist erst – hat meine Frauenärztin mir erklärt – alles nach innen gewachsen."

Instagram / belle_lucia Belle Lucia im sechsten Schwangerschaftsmonat

Instagram / belle_lucia Belle Lucia in einem schwarzen T-Shirt

Instagram / belle_lucia Belle Lucia, Influencerin

