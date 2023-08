Es ist ein Mädchen: Model Belle Lucias zweites Kind ist da!

Belle Lucia hat ein neues Familienmitglied! Sei 2018 ist die Australierin mit ihrem Partner Alex zusammen und seit 2021 sogar mit ihm verlobt. Mit dem Briten hat das Model schon einen kleinen Sohn. Im Februar dieses Jahres verkündet die Beauty überglücklich, dass sie erneut schwanger ist. Und nun ist es auch endlich so weit: Belles Baby ist auf der Welt!

Die frohe Botschaft teilt die Beauty ihren Fans nun via Instagram mit. "Sie ist da und sie kam sehr schnell. Ich stehe immer noch unter Schock von den Wehen", berichtet Belle und postet dazu ein Foto, auf dem ihre Tochter in eine Decke gehüllt auf ihrer Brust liegt. "Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an. [...] Es war wild und magisch", meint sie happy. Für die Hilfe bei ihrer Geburt ist sie wohl besonders dankbar: "Hebammen sind unglaublich, einer der ältesten Berufe der Welt und sie sind wahre Engel."

Unter ihrem Post gratulieren Belle zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen zu ihrem Baby-Glück. "Oh, herzlichen Glückwunsch", wünscht beispielsweise Influencerin Tammy Hembrow (29). "Schau dir ihre Haare an. Glückwunsch, Darling. Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Ich hoffe, euch geht es gut", kommentiert eine Freundin entzückt.

Belle Lucia im Juni 2023

Belle Lucia und ihr Partner Alex

Belle Lucia, Model

