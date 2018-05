Warum ist der Babybauch von Bibi Heinicke (25) noch immer so winzig? Diese Frage beschäftigt ihre Fans seit der Web-Star verkündet hat, dass er schon im sechsten Schwangerschaftsmonat ist. In ihrem neuesten Videobeitrag ihres YouTube-Kanals hat die werdende Mama nun eine ganz simple Erklärung für ihre doch recht kleine Babykugel: "Wenn ich irgendwo wirklich Muskeln an meinem Körper hatte, dann war das einfach mein Bauch. Und dadurch, dass meine Bauchdecke einfach so hart war, ist erst – hat meine Frauenärztin mir erklärt – alles nach innen gewachsen, bevor sich der Bauch dann wirklich angefangen hat, nach außen zu dehnen."



