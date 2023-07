"Nervös": Belle Lucia fiebert Geburt ihres Babys entgegen

Schon bald wird ihre Familie größer! Belle Lucia ist seit 2018 mit ihrem Partner Alex zusammen und seit zwei Jahren sogar mit ihm verlobt. Mit dem Briten hat das Supermodel auch schon einen kleinen Sohn. Im Februar überraschte das Paar mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwarten ein weiteres Kind. Noch in diesem Monat soll ihr Baby zur Welt kommen. Belle ist auch schon ganz aufgeregt!

"Es ist der Babymonat", verkündet die Australierin ihren Fans nun via Instagram und gibt offen zu: "Ich werde nicht lügen, ich bin nervös, aber ich weiß, dass es dieses Mal etwas anders sein wird." Während ihrer ersten Schwangerschaft sei sie umgezogen und habe kurz zuvor ihre Oma verloren. Dann sei der Covid-19-Lockdown gestartet, "was es schwierig machte, Freundschaften zu schließen und Unterstützung zu bekommen." Sie fühle sich in ihrer zweiten Schwangerschaft selbstbewusster, "aber ich habe immer noch genauso viel Angst wie beim ersten Mal."

Die Baby-News gab Belle mit einem niedlichen Post im Netz bekannt. "Noch ein Kind zum Liebhaben, bald sind wir eine vierköpfige Familie. Wir sind unglaublich dankbar, dass wir einen neuen kleinen Wonneproppen haben", schrieb Belle zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Verlobten und ihrem Sohn ein Ultraschallbild hält.

Instagram / belle_lucia Belle Lucia und ihr Partner Alex

Instagram / belle_lucia Belle Lucia, australisches Model

Instagram / belle_lucia Belle Lucias Ultraschallbild

