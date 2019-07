Traurige Nachrichten für alle Fans des deutschen Schauspiels: Der bayerische Charakter-Darsteller Maximilian Krückl ist tot – und das schon seit vier Wochen. Den gebürtigen Münchner kennt das TV-Publikum aus Formaten wie "Forsthaus Falkenau", "Der Bulle von Tölz" oder auch "Polizeiruf 110". 1983 wurde Maximilian Krückl für seine schauspielerischen Leistungen mit dem Theaterpreis der Akademie der Künste Berlin ausgezeichnet. Der TV-Liebling ist nun im Alter von gerade einmal 52 Jahren überraschend verstorben.

Wie die TZ berichtet, ist Maximilian Krückl vor fast vier Wochen einfach nicht mehr aus dem Schlaf erwacht. Es handle sich wohl um einen plötzlichen Herztod, der seine Hinterbliebenen – Frau Jeannie und die Töchter Magdalena und Mathilda – völlig unerwartet getroffen hat. Sie waren so traumatisiert, dass sie erst jetzt darüber sprechen können. Was genau den Herztod des Bayerns hervorgerufen hat, ist bis dato noch nicht bekannt.

Maximilian Krückl war nicht nur ein beliebter Schauspieler, sondern auch ein gefragter Drehbuchautor. So wirkte er unter anderem an den Skripten für "Alarm in den Bergen" und zwei Folgen von "Agathe kann's nicht lassen" mit.

Contrast/ Actionpress Maximilian Krückl am Set von "Agathe kann's nicht lassen"

Joker/actionPress Maximilian Krückl, Annalena Duken und Ronja Forcher am Set von "Ruf der Berge 2"

Frömel, Katarina/ActionPress Maximilian Krückl am Set von "Das Traumhotel - Indien"



