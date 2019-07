Diese Neuigkeiten erschüttern die US-amerikanischen Sport-Fans: Mitch Petrus ist tot. Der professionelle Football-Spieler hatte bis 2012 als Guard bei den New York Giants gespielt. Mit dem Team aus dem Big Apple gewann er 2011 sogar den Super Bowl. Nun müssen sich seine Familie und Freunde von dem 1,91 Meter großen Sportler verabschieden: Mitch starb am Donnerstag an den Folgen eines Herzinfarkts.

Wie ein Pressesprecher der Gerichtsmedizin von Pulaski County in Arkansas gegenüber People erklärte, habe der 32-Jährige einen Infarkt erlitten, während er vor dem Geschäft seiner Familie gearbeitet habe. Mitch habe sich Zeugenaussagen zufolge schlecht gefühlt und sei daraufhin in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sei er am späten Abend für tot erklärt worden.

Der Tod des früheren NFL-Profis schockierte auch seine Bewunderer: Auf Twitter häufen sich bereits zahlreiche erschütterte Kommentare. "Ich habe gerade die News von Mitch Petrus gehört. Mitch war ein toller Typ, mit dem man immer Spaß hatte. Mein Herz ist bei seinen Angehörigen!", schrieb ein offenbar befreundeter User.

Getty Images Mitch Petrus, Profi-Footballer

Getty Images Mitch Petrus bei einem Spiel der New York Giants 2011

Getty Images Mitch Petrus bei einem Spiel der New York Giants 2012 in New Jersey



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de