Ein Kampf mit schwerwiegenden Folgen! Freitagnacht trat Superleichtgewichts-Boxer Maxim Dadashev in Oxon Hill, Maryland gegen seinen Kontrahenten Subriel Matia in den Ring – und kriegte eins auf die Zwölf! Vor allem in der elften und zwölften Runde kassierte der 28-Jährige derart schwere Schläge auf den Kopf, dass sein Trainer Buddy McGirt beschloss, den Kampf sicherheitshalber abzubrechen. Zwar verlor Maxim das Match, doch der Coach hatte definitiv die richtige Entscheidung getroffen: Unmittelbar nach dem Abbruch kollabierte Maxim!

Laut dem Onlinemagazin CBS Sports wurde der gebürtige Russe sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sich dann der Grund für seinen Zusammenbruch herausstellte: Die Treffer auf Maxims Kopf hatten Schwellungen und Blutungen im Gehirn verursacht! Daraufhin leiteten seine Ärzte sofort eine Not-Operation ein, bei der sie seinen Schädel öffneten, um die Schwellungen in den Griff zu bekommen. Anschließend versetzten sie den Profi-Boxer in ein künstliches Koma.

"Er ist zwar noch in einem sehr kritischen Zustand, aber die Ärzte haben mir gesagt, dass er fürs Erste stabil ist", erklärte sein Coach jetzt in einem Statement. "Wir wissen, dass die Blutungen aufgehört haben. Auch die Schwellungen sind zurückgegangen. Also immerhin ein paar positive Neuigkeiten", führte er weiter aus. Nun würden sie einfach abwarten und auf das Beste hoffen.

Steve Marcus/Getty Images Maxim Dadashev bei einem Kampf gegen Antonio de Marco, 2018

Anzeige

Sean M. Haffey/Getty Images Maxim Dadashev kämpft gegen Jose Marrufo, 2017

Anzeige

Francois Nel/Getty Images for BEGOC Maxim Dadashev (r.) in einem Kampf gegen Kazimierz Legowski, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de