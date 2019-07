Hakan Akbulut hat eine bewegte und vor allem freizügige Vergangenheit! Erst kürzlich war die Beziehung des Fitnessmodels mit Promi-Lady Jennifer Frankhauser (26) in die Brüche gegangen. Das Paar hatte bereits große Zukunftspläne geschmiedet, doch nach nur einem Monat war schon wieder Schluss. Nach dem überraschenden Liebes-Aus kamen nun pikante Details über den Ex der einstigen Dschungelkönigin ans Licht: Hakan hat schon mal als Stripper gearbeitet!

Als Mitglied der niederländischen Stripper-Kombo "The Sugar Boys" brachte Hakan ein vorwiegend weibliches Live-Publikum in Wallung. Buchen konnte man den Sportfan über die Agentur "Showtime Agency", die pro Stunde 150 Euro für seine Auftritte als sexy Butler oder Polizist kassiert haben soll.

Für seine Ex Jenny dürfte diese pikante Information allerdings keinesfalls neu gewesen sein: Hakan ging schon immer relativ offen mit seinem schlüpfrigen Background um. Im niederländischen TV zog der Bodybuilder in der Reality-Sendung "Utopia" sogar fast blank und sorgte damit für so manche nicht ganz jugendfreie Szene.

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitness-Model

Anzeige

Facebook / Showtime Agency Hakan Akbulut (m.) als Stripper, September 2018

Anzeige

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de