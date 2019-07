Traurige Nachrichten aus der Funk-Welt: Arthur Lanon Neville ist gestorben. Der Keyboarder gehörte zu einer der bedeutendsten Musik-Familien aus New Orleans – den Neville Brothers. Er prägte vor allem die Nola Funk-Szene. Der passionierte Cap-Träger nahm unter anderem mit Paul McCartney (77), Labelle oder Lee Dorsey Hits auf. Nun müssen jahrelange Wegbegleiter, Freunde und Familie Abschied von dem beliebten Amerikaner nehmen.

Im Alter von 81 Jahren ist Art am Montag verstorben, wie sein langjähriger Manager Kent Sorrell laut TMZ bestätigt hat. Demnach soll der Künstler friedlich an der Seite seiner geliebten Ehefrau Lorraine eingeschlafen sein. In den vergangenen Jahren hatte der "House on The Hill"-Interpret mit schlechter Gesundheit zu kämpfen.

Neben seiner Frau hinterlässt Arthur die drei gemeinsamen Kinder Arthel, Ian und Amelia. Sohn Ian wird das Erbe seines Vaters fortsetzen – er ist als Gitarrist tätig und hat die Band Dumpstaphunk gegründet, die in New Orleans mit selbst geschriebenen Funk-Liedern auftritt.

Getty Images Arthur Neville, Musiker

Getty Images Cyril Neville, Art Neville und Charles Neville

Getty Images Art Neville, Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de