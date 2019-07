Kim-Sarah Brandts (36) schwebt auf Wolke sieben! Die Schauspielerin fand in dem Unternehmensberater Jan Riecken vor zehn Jahren ihre große Liebe. Ende vergangenen Jahres verkündete der Rote Rosen-Star dann eine süße Botschaft im Netz: Sie und ihr Partner sind verlobt! Die Hochzeit ließ da auch nicht lange auf sich warten: Dieses Wochenende gab sich das Pärchen bei einer romantischen Zeremonie das Jawort!

Auf Instagram lässt die Blondine ihre Fans mit schönen Schnappschüssen und Clips an der ausgediegenen Feierlichkeit in Neustadt in Holstein teilhaben: In einer Wolke aus Seifenblasen und einem "Ja" aus Luftballons feiert das frisch angetraute Ehepaar mit seinen Gästen und gab sich einen ersten Kuss. Doch auch weiße Tauben und eine ausgiebige Party durften für die "Rosamunde Pilcher"-Darstellerin an diesem Tag nicht fehlen.

Auch ihren Junggesellinnenabschied feierte die 36-Jährige bereits hoch oben im Norden: Ende Juni teilte die glückliche Braut Fotos mit ihren Freundinnen vom Strand. Mit Luftballons und einem Shirt mit der Aufschrift "Bride" freute sich Kim-Sarah ganz offensichtlich auf ihre anstehende Trauung.

Instagram / kimsarahbrandts Kim-Sarah Brandts und Jan Riecken bei ihrer Hochzeit

Instagram / kimsarahbrandts Kim-Sarah Brandts und Jan Riecken bei ihrer Hochzeit

Instagram / kimsarahbrandts Kim-Sarah Brandts bei ihrem Junggesellinnenabschied

