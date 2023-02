"Rote Rosen"-Star Kim-Sarah Brandts hat Bandscheibenvorfall

Jetzt muss Kim-Sarah Brandts (39) sich zurücknehmen! Die Rote Rosen-Schauspielerin ist bereits seit über zehn Jahren mit dem Unternehmensberater Jan Riecken zusammen – im Jahr August 2019 gaben sich die beiden das Jawort. Ende des gleichen Jahres konnten sie ihr Glück mit der Geburt ihrer Zwillinge perfekt machen. Doch in der vergangenen Zeit musste sie sich körperlich umso mehr einschränken. Wegen eines Bandscheibenvorfalls musste sich Kim-Sarah jetzt unter das Messer legen.

"Ich darf mich im Moment nicht bücken und nichts und niemanden heben", berichtete sie gegenüber der Bild-Zeitung, nachdem sie ihre Bandscheiben-Operation hinter sich gebracht hatte. "Zum Glück hilft mir mein Mann mit den Kindern, denn im Alltag ist das ganz schön schwer", führte sie weiter aus. Und dennoch sei sie sehr dankbar für den Eingriff, denn vorher seien die Schmerzen so schlimm gewesen, dass sie zu Lähmungserscheinungen im Fuß geführt hätten. "Mir geht es endlich wieder gut", äußerte Kim-Sarah sich erleichtert.

Die Hochzeit von Jan und Kim-Sarah sah wirklich wie in einem Märchen aus. Sie hatten damals Schnappschüsse geteilt, in denen sie sich in einer Wolke aus Seifenblasen und einem "Ja" aus Luftballons ihren ersten Kuss als Ehepaar geben.

