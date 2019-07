Die Sportwelt trauert um Box-Star Maxim Dadashev! Bereits am Wochenende schockierte die Nachricht über den beunruhigenden Gesundheitszustand des Sportlers seine Fans. Nachdem er beim Match gegen Subriel Matías heftige Schläge einstecken musste, kollabierte Maxim am Rand des Rings und wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nun ist es traurige Gewissheit: Der Boxer ist mit gerade einmal 28 Jahren an den Folgen seiner Kampfverletzungen gestorben.

Nachdem sich Maxim am Freitagabend aufgrund von Hirnblutungen einer Not-OP unterziehen musste, wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Aus diesem ist er offenbar nicht wieder aufgewacht. Kurz nach der Operation erklärte sein Trainer noch, dass sich sein Schützling zwar in einem kritischen, aber trotz allem stabilen Zustand befinde. Wie TMZ berichtet, musste der Coach nun aber doch den Tod des russischen Profiboxers bekannt geben.

Aufgrund des heftigen Schlagaustauschs hatte Trainer Buddy McGirt kurz vor Ende des Kampfes noch beschlossen, das Match vorzeitig zu beenden. Zwar hatte er damit definitiv die richtige Entscheidung getroffen – allerdings letztendlich das Schlimmste nicht mehr verhindern können. Das gefeierte Nachwuchstalent konnte sich von den Schäden, die er sich durch das Match zugezogen hatte, einfach nicht mehr erholen.

Getty Images Maxim Dadashev (r.) im August 2017

Francois Nel/Getty Images for BEGOC Maxim Dadashev (r.) in einem Kampf gegen Kazimierz Legowski, 2015

Steve Marcus/Getty Images Maxim Dadashev bei einem Kampf gegen Antonio de Marco, 2018



