Er ist in den Hafen der Ehe geschippert: Lange musste Cody Williams (27) mit dem Tod seines Vaters, der Hollywood-Legende Robin Williams (✝63), kämpfen. Im vergangenen Jahr überraschte der Promi-Spross seine Fans dann aber mit einer positiven Neuigkeit: Er hat seiner Liebsten nach sechs Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht. Nun war es soweit: Cody und Maria haben sich vor Kurzem das Jawort gegeben!

Dies gab jetzt People bekannt. Die beiden schritten am vergangenen Sonntag vor den Traualtar in dem Haus, in dem der 27-Jährige aufgewachsen ist. Auch das Datum der Zeremonie war ein ganz besonderer Tag: der Geburtstag von Codys Vater Robin. Wie das Onlineportal berichtete, ehrten die Neu-Eheleute all die verstorbenen Familienmitglieder der beiden auf süße Art und Weise – unter anderem mit einer Kerze, die die unsterbliche Liebe für die Liebsten kennzeichnen sollte.

Im vergangenen Jahr verkündete Zelda Williams (29) in einem rührenden Instagram-Post die Verlobung ihres kleinen Bruders. "Zwei meiner liebsten Menschen auf diesem Planeten haben sich gestern verlobt. Cody, dich heranwachsen zu sehen, war mir eine Ehre. Du bist ein wundervoller Bruder, Freund, Lehrer, Künstler und Musiker", schwärmte Zelda.

Getty Images Cody, Zelda und Robin Williams im April 2006

Getty Images Zelda und Cody Williams mit ihrer Mutter Marsha im November 2010

Instagram / zeldawilliams Cody Williams und Maria Flores kurz nach ihrer Verlobung

