Die Nachricht über seinen Tod erschütterte die ganze Welt! Im August 2014 nahm sich Filmlegende Robin Williams (✝63) das Leben. Der "Mrs. Doubtfire"-Star hinterließ nicht nur zahlreiche fassungslose Fans und Kollegen, allen voran hatten auch Ehefrau Marsha und Robins Kinder Cody (26), Zelda (28) und Zak (35) mit seinem Tod zu kämpfen. Umso schöner, dass jetzt der jüngste Spross des Hollywood-Heros, Cody, freudige Neuigkeiten zu verkünden hat: Er wird seine Liebste Maria Flores heiraten.

Wenn Robin das noch erleben könnte! Codys Schwester Zelda postete auf ihrem Instagram-Account einen zuckersüßen Schnappschuss von ihrem Bruderherz und seiner Verlobten Maria. Das Bild war entstanden, nachdem Cody die Frage aller Fragen gestellt hatte. Zelda schrieb dazu: "Zwei meiner liebsten Menschen auf diesem Planeten haben sich gestern verlobt. Cody, dich heranwachsen zu sehen, war mir eine Ehre. Du bist ein wundervoller Bruder, Freund, Lehrer, Künstler und Musiker. Maria, du weißt, dass du bereits wie eine Schwester für mich bist."

In ihren emotionalen Zeilen nahm Zelda auch Bezug auf den Tod des gemeinsamen Vaters vor vier Jahren und bedankte sich für die Unterstützung ihrer Schwägerin in spe. "Du hast meinem Bruder in den dunkelsten Zeiten beigestanden", schrieb sie.

Daniel Deme / WENN Robin Williams, Schauspieler

Drew Altizer/WENN.com Cody Williams und Maria Flores auf dem "Bring Change to Mind"-Event in San Francisco

Andres Otero/ WENN.com Zelda Williams, Marsha Williams und Cody Williams, 2010

