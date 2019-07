Carlo Thränhardt (62) hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Erst im Januar dieses Jahres musste der einstige Hochspringer einen schweren Verlust verkraften: Seine Frau Constanze war infolge einer schweren Krankheit verstorben. Jetzt, nur sechs Monate später überrascht der zweifache Olympionike mit herzigen News: Seit April gäbe es eine neue Frau in seinem Leben – und für den 62-Jährigen sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen!

Im Interview mit Bunte plauderte er ganz offen über die erste Begegnung mit der 38-Jährigen. Das erste Mal habe er sie in einem Münchner Lokal gesehen und sich sofort in sie verliebt. Dabei hätten sie damals noch nicht mal ein Wort miteinander gewechselt. Für den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten sei es selbst eine große Überraschung gewesen: "Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich so etwas noch einmal erleben darf."

Nachdem Carlo seine Frau verloren hatte, hatte er erklärt, dass die kommenden Wochen für seinen Sohn Dion und ihn sehr schwer werden würden, aber das Leben irgendwie weitergehen müsse. Dass dieses Leben nach so kurzer Zeit eine neue Partnerin an seiner Seite beinhalten würde, darüber sei der Profi-Sportler sehr glücklich: "Gegen seine Gefühle kann man nichts machen. Dinge passieren oder passieren nicht."

Wiese/face to face Carlo Thränhardt mit seiner Frau Constanze, 2005

Getty Images Carlo Thränhardt bei der Lambertz Monday Night 2015

Getty Images Carlo Thränhardt bei einem Event in Köln

