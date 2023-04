Mit neuer Freundin: Carlo Thränhardt (65) ist Papa geworden

Carlo Thränhardt (65) schwebt im Babyglück. Als Leichtathlet feierte der Sportler in Deutschland vor allem in den 80ern und 90ern große Erfolge. 2019 musste er einen schweren Verlust verkraften: Seine Frau Constanze starb nach langer Krankheit. Dass er bereits ein halbes Jahr später eine neue Partnerin hatte, wurde auch von vielen Seiten kritisiert. Doch jetzt darf das Paar einen neuen Lebensabschnitt einläuten: Carlo und seine Freundin sind Eltern geworden.

Wie Bunte berichtet, besuchten Carlo und seine Partnerin Stefanie Pregitzer am Sonntag zusammen die Präsentation des Magazins Eagles. Und ihr Auftritt überraschte die Gäste, denn sie kamen mit Kinderwagen. Darin lag ihre kleine Tochter und Stefanie verriet stolz, wann sie die süßen Neuigkeiten erfahren haben: "Vor zehn Monaten – ein Mädchen." Die Kleine sei mittlerweile schon fünf Wochen alt. Für den 65-Jährigen ist es bereits das zweite Kind. Er hat bereits einen Sohn mit seiner verstorbenen Frau.

Dass seine neue Liebe so kurz nach dem Verlust nicht nur auf Begeisterung stieß, konnte Carlo vergangenes Jahr nicht unkommentiert lassen. Bild hatte er erklärt: "Ich habe mir das nicht ausgesucht. Gegen Gefühle kann man nichts machen." Und in seine Stefanie habe er sich schon verliebt, da kannten sich die beiden noch gar nicht richtig. Zum ersten Mal getroffen habe er sie in einem Restaurant in München.

Getty Images Carlo Thränhardt und seine Partnerin Stefanie Pregitzer im April 2023

Getty Images Carlo Thränhardt bei einem Event in Köln

Getty Images Carlo Thränhardt beim Golden-Racket-Charity-2015-Tournament

