Das gab es noch nie! Seit 19 Jahren moderiert Andrea Kiewel (54) die Kult-Sendung "ZDF Fernsehgarten", die regelmäßig am Sonntag auf ZDF läuft und für gewöhnlich draußen stattfindet. Dieses Wochenende stand die Outdoor-Show unter dem Motto "Ballerman" mit Auftritten von Malle-Stars wie Mia Julia (32), Jürgen Milski (55) und Mickie Krause (49). Während der Sendung kam es jedoch zu einer unvorhergesehenen Premiere: Die Show wurde kurzzeitig abgebrochen, weil die Gäste und Künstler evakuiert werden musste!

Der Grund für diese Planänderung: In Mainz gab es Unwetter und eine Gewitterwarnung! Laut Bild musste das Open-Air-Gelände deswegen geräumt werden. Ein Ansager habe die Zuschauer aufgefordert, das Arsenal zu verlassen und im ZDF-Verwaltungsgebäude sowie in einer nahe gelegenen Halle Schutz zu suchen. Auch Andrea und die Stars seien unters Dach geflüchtet – im Trockenen sei die Show schließlich fortgesetzt worden. "Ich mache die Show jetzt seit 19 Jahren. Es ist noch nie vorgekommen, dass wir die Liveshow abbrechen und in einen neuen Raum gehen mussten. Das ist heute das erste Mal", kommentierte die 54-jährige Moderatorin den Vorfall.

Die Zuschauer an den Bildschirmen ließen die Ereignisse natürlich nicht unkommentiert und ließen ihre Gedanken auf Twitter freien Lauf: "Ganz ehrlich, vor Ort für die Leute wahrscheinlich Mist, aber im Fernsehen war die Stimmung echt extrem klasse. Selten so gut unterhalten worden", schrieb zum Beispiel ein User auf der Social-Media-Plattform.

ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin des "ZDF Fernsehgarten"

Anzeige

Thomas Lohnes/Getty Images Andrea Kiewel, "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Timo Schneider, Andrea Kiewel und Bürger Lars Dietrich beim "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de