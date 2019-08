Große Trauer um Saoirse Kennedy Hill! Die Enkelin des ehemaligen US-Senators Robert F. Kennedy (✝42) ist am Donnerstag im Alter von nur 22 Jahren in Massachusetts verstorben. Die junge Frau hielt sich zu Lebzeiten sehr aus der Öffentlichkeit heraus, hatte ihren letzten Auftritt mit der Kennedy-Familie im Jahr 2006. Damals war sie neun Jahre alt. Mit rührenden Worten nahmen die Kennedys nun Abschied von Saoirse.

"Der Verlust unserer geliebten Saoirse erschüttert unser Herz. Ihr Leben war voller Hoffnung, Verheißung und Liebe. Sie kümmerte sich immer um ihre Freunde und Familie", verkündeten die Angehörigen in einem Statement. Besonders Ethel Kennedy scheint der Tod ihrer Enkelin schwer mitzunehmen: "Sie erhellte unser Leben mit ihrer Liebe, ihrem Lachen und ihrer Güte. [...] Wir werden sie immer lieben und vermissen."

Angeblich starb die Studentin an einer Überdosis, offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Die Polizei-Ermittlungen dauern noch an, wie Fox News berichtet. Saoirse schrieb 2016 in einem Essay für eine Studentenzeitung, dass sie mit Depressionen zu kämpfen habe: "Obwohl ich meistens ein glückliches Kind war, überkam mich oft die Trauer. Es fühlte sich an, als laste ein schwerer Felsbrocken auf meiner Brust."

Getty Images Courtney Kennedy Hill mit ihrer Tochter Saoirse

Getty Images Robert F. Kennedy, Mai 1967

Getty Images Saoirse Kennedy Hill mit ihren Cousinen Mariah und Cara



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de