Das hat es bei Victoria's Secret noch nie gegeben! Erst kürzlich verriet Engel Shanina Shaik (28), dass die weltberühmte Fashionshow des Dessous-Labels in diesem Jahr – zum ersten Mal – ausfallen muss. Grund dafür seien Umstrukturierungen. Immerhin erntete das Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder Kritik – unter anderem wegen transphober Äußerungen seines Marketingchefs. Ob das der Grund für das Engagement von Valentina Sampaio ist? Die brasilianische Beauty ist das erste Transgendermodel, das die heiße Wäsche präsentieren soll.

Die erfreulichen Neuigkeiten teilte die 22-Jährige ihren Fans via Instagram mit. Auf ihrem Account postete sie einen Schnappschuss ihres Fotoshootings für die Pink-Linie von Victoria's Secret. Den Beitrag versah die Blondine unter anderem mit dem Hashtag #diversity (dt. "Vielfalt"). Ihre Follower sind jedenfalls ganz aus dem Häuschen. Unter anderem gratulierte Orange Is the New Black-Darstellerin Laverne Cox (47) der Schönheit zu dem Job. "Wow, endlich!", kommentierte sie den Beitrag.

Valentina feierte bereits in der Vergangenheit große Erfolge. Beispielsweise war sie 2017 das erste Transgendermodel, das das Cover der US-amerikanischen Vogue zierte. Experten glauben, dass sie damit vielen ihrer Kolleginnen den Weg bereitet und dazu beigetragen habe, dass Transidentität in der Branche endlich selbstverständlicher wird.

ZUMAPRESS.com / MEGA Models auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show

Getty Images Valentina Sampaio bei einem Charity-Event

Getty Images Valentina Sampaio auf der Paris Fashion Week

