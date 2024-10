Valentina Sampaios erster Walk als Victoria's-Secret-Engel

Das brasilianische Model Valentina Sampaio (27) hat erneut Geschichte geschrieben: Am 15. Oktober lief sie in New York als eines der zwei ersten Transgender-Models über den Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show. Gemeinsam mit Alex Consani erfüllte sie sich einen lang gehegten Traum und setzte ein bedeutendes Zeichen für mehr Inklusion in der Modewelt. Valentina, die bereits 2019 als erstes Transgender-Model in einer Kampagne der Marke auftrat, strahlte vor Freude über diesen Meilenstein.

Auf dem Laufsteg der Victoria-Secret-Show zeigte sich Valentina als echter Hingucker. Sie trug eine riesige schwarz-kupferfarbene gestreifte Schleife auf dem Rücken. Dazu präsentierte sie einen schwarzen Satin-BH mit feinen Verzierungen und einen passenden tief sitzenden String. Ein mit Strasssteinen besetzter, netzartiger Midirock gab dem Outfit den letzten Schliff. Komplettiert wurde der Look durch silberne Perlenpumps. Ihr voluminöses Haar und das bronzefarbene Make-up, das die metallischen Details ihres Outfits unterstrich, rundeten den glamourösen Auftritt ab.

Gegenüber dem Magazin People zeigte sich Valentina nach der Show überglücklich. "Diesen Moment werde ich für immer in meinem Herzen tragen", sagte sie und fügte hinzu: "Heute hat die Victoria's-Secret-Familie der Welt gezeigt, dass Transmenschen genauso außergewöhnlich und schön sind wie alle anderen auf dem Laufsteg. Inklusion ist entscheidend für die Welt, die wir gestalten. Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, hier zu stehen – in der Hoffnung, die nächste Generation zu inspirieren. Danke, Victoria’s Secret, dass ihr mir einen lang ersehnten Traum erfüllt habt."

Getty Images Valentina Sampaio bei der amfAR Gala in New York, 2020

Getty Images Valentina Sampaio bei einem Charity-Event

