Women of the Year Award 2024: Das waren die schönsten Looks

Gestern Abend wurde zum zweiten Mal in Deutschland der Women of the Year Award gefeiert. Zahlreiche Stars und Sternchen versammelten sich aus diesem Grund in der Fotografiska in Berlin. Und natürlich putzten sich die prominenten Gäste für das Event heraus – von knappen Minikleidern bis hin zu eleganten Roben war alles dabei. Einige Looks stachen dabei besonders ins Auge: Das Victoria's Secret-Model Valentina Sampaio (27) trug ein entzückendes schwarzes Leder-Minikleid des georgischen Modedesigners David Koma und versprühte damit coole Urban-Vibes.

Die 21-jährige Schauspielerin Harriet Herbig-Matten zog mit ihrem transparenten Kleid alle Blicke auf sich: Unter dem funkelnden Mesh-Kleid des Berliner Labels 032C trug sie lediglich schlichte weiße Unterwäsche. Im Netz reagierten die Fans begeistert auf das Outfit der Münchnerin. "Oh mein Gott, sie ist atemberaubend", schwärmte beispielsweise ein Instagram-User.

Stefanie Giesinger (28) erschien bei der Veranstaltung im No-Pants-Look – sie trug lediglich einen weiten Blazer von Levi's und rockte so den aktuell angesagten "Unten ohne"-Trend. "Sie sah so so schön aus!", lautet ein begeisterter Kommentar im Netz. Das Model hielt für Harriet, die in der Kategorie "Rising Actress" ausgezeichnet wurde, die Laudatio.

Getty Images Harriet Herbig-Matten, November 2024

Getty Images Stefanie Giesinger, November 2024

