Hier gibt sich die Crème de la Crème die Klinke in die Hand! Aktuell präsentieren auf der Fashion Week in Mailand wieder zahlreiche bekannte Labels und Designer ihre neusten Kollektionen. Zu diesem Spektakel erscheinen natürlich auch die größten Stars aus verschiedensten Bereichen in der Modemetropole: So nutzte zum Beispiel Rihanna (34) diesen Anlass, um mal wieder ihren Babybauch zu präsentieren und Kim Kardashian (41) fiel im "Matrix"-Look auf. Auch bei der Show von Designer Giorgio Armani (87) tummelten sich jetzt prominente Besucher!

Jede Menge Stars beehrten den italienischen Designer in der ersten Reihe bei der Präsentation seiner diesjährigen Herbstkollektion. Dabei setzten die Prominenten auf den klassischen Look: Neben Anne Hathaway (39) und ihrem Mann Adam Shulman (40) erschien auch Alexander Skarsgård (45) ganz elegant in einem dunkelblauen Anzug. Der Schauspieler kombinierte dazu einen petrolfarbenen Pullover. Seine italienische Schauspielkollegin Matilda De Angelis (66) trug ebenfalls einen schicken Zweiteiler, wählte mit Hellgrau aber eine etwas hellere Farbe.

Auch viele weitere bekannte Gesichter befanden sich unter den Zuschauern der Modenschau. Neben Schauspielern wie die Die Schöne und das Biest-Darstellerin Gugu Mbatha-Raw nahm zum Beispiel auch Valentina Sampaio (25) ganz vorne Platz. Das Model ist das Gesicht der Beauty-Linie von Armani und zeigte letztes Jahr als Gastjurorin den Mädels bei Germany's next Topmodel, wie man den Laufsteg rockt.

Anzeige

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Februar 2022 in Mailand

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård im Februar 2022 in Mailand

Anzeige

Getty Images Matilda De Angelis bei der Mailand Fashion Week im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de