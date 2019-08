Jeder, der auf ausgiebige Streaming-Marathons steht, ist in den vergangenen Wochen so richtig auf seine Kosten gekommen. Ob die letzte Staffel Game of Thrones, Chernobyl, die neuen Folgen Stranger Things oder Haus des Geldes – an Serien mit Suchtpotenzial mangelte es in letzter Zeit nicht. Für alle, die trotzdem noch nach neuem Binge-Stoff suchen, könnten diese neuen Serien interessant sein!

"Carnival Row"

In der Fantasy-Show wandern Fabelwesen aus ihrer Welt in eine menschliche Stadt aus. Zwischen den Menschen und den neuen, ungewöhnlichen Stadtbewohnern kommt es schnell zu Problemen. Auch als der Polizist Rycroft Philostrate, gespielt von Orlando Bloom (42), den Mord an einer Fee aufklären soll, gibt es Ärger. Für den Fantasy-Krimi, der ab dem 30. August auf Amazon Prime läuft, ist unter anderem Cara Delevingne (26) in eine Feen-Rolle geschlüpft.

"Batwoman"

In der Serien-Adaption des Comic-Klassikers schlüpft nicht Bruce Wayne in das Fledermauskostüm, sondern seine Cousine Kate Kane, gespielt von Ruby Rose (33). Ihr berühmter Verwandter hat Gotham City nämlich den Rücken gekehrt und Kate bleibt nichts anderes übrig, als an seiner Stelle gegen die Bösen zu kämpfen. Im Oktober soll "Batwoman" auf dem amerikanischen Sender CW erscheinen. Wann und wo die deutschen Fans die Show zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt.

"Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands"

Eine mystische Fantasy-Welt und Puppen à la Jim Hanson und Frank Oz – darauf dürfen sich die Netflix-Abonnenten bei der neuen Serie "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" freuen, die schon ab dem 30. August in Deutschland läuft. Im Prequel zu dem 80er-Jahre-Klassiker "Der dunkle Kristall" werden die Zuschauer in die Fantasiewelt Thra entführt, in der elfenartige Wesen, sogenannte Gelflinge, ihr Land beschützen müssen.

"Wu Assassins"

Schon deutlich eher, nämlich am 08. August, bringt Netflix "Wu Assassins" raus. Darin muss Koch Kai Jin die Welt vor dem Untergang bewahren. Zum Glück wird er von einem geheimnisvollen Wesen mit der Macht der 1.000 Mönche ausgestattet und hat somit die Fähigkeit, die Welt vor dem Bösen zu beschützen.

"The Mandalorian"

Mit "The Mandalorian" startet im November die erste Realserie aus dem Star Wars-Universum. Unter anderem Pedro Pascal (44) und Nick Nolte (78) werden in der Disney+-Show zu sehen sein. Die Story spielt nach dem Fall des Imperiums und handelt von einem Kopfgeldjäger ganz im Stil von Boba Fett.

