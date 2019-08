Geht der Streit von Anne Wünsche (27) und Henning Merten in die nächste Runde? Seit der Trennung Anfang des Jahres liegen die zwei Influencer im Klinsch. Der Zoff geht sogar so weit, dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihrem Ex untersagt hatte, zur Einschulung von Tochter Miley zu kommen. Mittlerweile hat die Zweifach-Mama allerdings genug von den ständigen Streitereien – das Einzige, was sie sich wünscht, ist endlich Frieden. Nun meldet sich Anne aber mit einem kryptischen Post zu Wort, der vermuten lässt, dass der Rosenkrieg eventuell doch noch nicht vorbei sein könnte.

"Es gibt Tage, da ist man verwirrt und weiß nicht so ganz, wie es weitergehen und wie man diese Hürde jetzt auch noch überstehen soll. Heute ist einer solcher Tage", beginnt die 27-Jährige ihren nachdenklichen Beitrag auf ihrer Instagram-Seite. Weiter schreibt sie, dass es wichtig sei, Gefühle wie Wut, Trauer und Verzweiflung zuzulassen und dass man sich nicht schämen solle, diese auch öffentlich zu teilen. Was genau vorgefallen ist, darauf geht die YouTuberin nicht weiter ein – allerdings lässt der Hashtag #neuerplan vermuten, dass momentan etwas nicht so läuft, wie Anne sich das vorgestellt hat. Ob es sich dabei womöglich wieder um eine Anspielung auf Henning handelt?

Bereits wenige Stunden zuvor veröffentlichte die Berlinerin rätselhafte Zeilen. "Heute ein bisschen in Gedanken... Wie viel hat sich dieses Jahr bitte für uns verändert? Und wir sind immer noch mittendrin", schrieb sie und kündigte an, dass in den kommenden Monaten größere Veränderungen anstehen. "Ich freu mich sehr auf unsere neue Zukunft, ich kann es sogar kaum abwarten! Ihr kennt mich, ich bin unglaublich ungeduldig und am liebsten sollte sich alles über Nacht ändern", ergänzte sie und stellte gleich klar, dass sie nicht schwanger ist. Ob diese zwei Postings wohl im Zusammenhang stehen?

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten, Netzstars

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

