Fans und Freunde leiden mit der Schauspielerin Olivia Newton-John (70): Der Grease-Star hatte vor kurzem in einer TV-Show im US-amerikanischen Fernsehen erstmals öffentlich über den Kampf mit seiner Krebserkrankung gesprochen. Nun wird die 70-Jährige mit positiven Wünschen nur so überhäuft, auch von prominenten Kollegen. Besonders herzlich war die Aktion eines ganz speziellen Superstars, der Olivia zeigte: Wolverine ist immer mit ihr!

Hugh Jackman (50) zollte seiner Kollegin während eines Auftritts im Rahmen seiner "The Man, The Music, The Show"-Tournee Tribut. In der Qudos Sydney Bank Arena in der australischen Hauptstadt nahm Hugh, gemeinsam mit Tausenden begeisterten Fans, ein besonders süßes Instagram-Video für Olivia auf. "Hi Olivia, Hugh hier, mit 15.000 deiner engsten Freunde und Familie", sagt Hugh im Video. Dann fragt er seine Anhänger, ob sie Olivias "60 Minutes"-Interview gesehen haben und erklärt, dabei geweint zu haben. "Du bist die tollste Person, die tollste Mutter, die tollste Botschafterin, Sängerin und Tänzerin. Wir lieben dich einfach."

Bei Olivia wurde kürzlich zum dritten Mal Krebs diagnostiziert. Bereits 1992 und 2013 kämpfte sie gegen die heimtückische Krankheit. "Ich sehe es als etwas in meinem Körper, das ich loswerde. Ich spreche nicht über einen Kampf. Ich lasse es gehen und befehle ihm, abzuhauen, spreche mit meinem Körper und sage ihm, dass er sich selbst heilen soll", erklärte sie tapfer in dem Interview.

Paul Morigi / Getty Images for Edge Health Olivia Newton-John

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Schauspieler Hugh Jackman bei der Bambi-Verleihung in Berlin

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de